Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü

25.11.2020 20:08 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:13

Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü Samsun'da '25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşte çocuk istismarı ve kadın cinayetleri düdük çalınarak protesto edildi.

Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü

SAMSUN - Samsun'da '25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşte çocuk istismarı ve kadın cinayetleri düdük çalınarak protesto edildi.

Samsun'da çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 50 kadın ıslık ve düdük çalarak bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istedi. Yürüyüşte cinayete kurban giden kadınlar isimleri okunarak anıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Dünya futbolunun efsane ismi Maradona hayatını kaybetti
Dünya futbolunun efsane ismi Maradona hayatını kaybetti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş sonunda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, dünya genelinde her gün yüzlerce kadının, fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalarak öldürüldüğü belirtildi. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, katillerin ise hak ettiği cezayı alması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yürüyüşe çevredeki vatandaşlardan da destek verildi. Eylem açıklama sonrası olaysız son buldu.

Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü
Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü
Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü
Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

İlgili Haberler

Son dakika haber | İl Jandarma Komutanlığı, şiddete 'dur' demek için kadınlara video yollayacak
Son dakika haber | İl Jandarma Komutanlığı, şiddete "dur" demek için kadınlara video yollayacak
BM Kadın Birimi, kadınlara yönelik siber şiddete 'dur' diyecek 1 milyon kişi arıyor
BM Kadın Birimi, kadınlara yönelik siber şiddete 'dur' diyecek 1 milyon kişi arıyor
'Kadına Şiddete Hayır' farkındalığı için yürüdüler
"Kadına Şiddete Hayır" farkındalığı için yürüdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kadınlar şiddete 'dur' demek için yürüdü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:19:12. #1.14#
title