Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Niyazi Karakurt yönetimindeki 55 SC 930 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD kavşağında Mehmet Fatmaoğlu'nun kullandığı 55 LG 015 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Niyazi Karakurt ve araçta bulunan Mehmet Ali Karakurt, Mustafa Karakurt ve Ahmet Dikme, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.