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Samsun'da heyelan mı oldu, nerede oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?

Samsun'da heyelan mı oldu, nerede oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?
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Samsun'da meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan kayaların bir aracın üzerine düştüğü ve toprak altında mahsur kalanların olduğu bildirildi. Samsun'da heyelan mı oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?

Samsun'da meydana gelen heyelan sonrası dağdan gelen toprak ve kopan kayalar akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine düştü. İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Samsun heyelanda ölen var mı? Samsun'da heyelan mı oldu?

SAMSUN'DA HEYELAN MI OLDU?

Samsun'da meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan kayaların bir aracın üzerine düştüğü ve toprak altında mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Samsun'da heyelan mı oldu, nerede oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?

Samsun'un Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan toprak ve dev kaya parçaları yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

Samsun'da heyelan mı oldu, nerede oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?

İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da heyelan mı oldu, nerede oldu? Samsun heyelanda ölen var mı?

İLK RESMİ AÇIKLAMA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan heyelana ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Yol kenarında bulunan araç yıkama istasyonundan ayrı bir bölmeye kayalık düşmüş durumda. Bir vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Eşi ve çocuklarının aracın içinde olduğunu düşünüyoruz. Ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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