SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'Hayat Kurtaran Aşı' kampanyası başladı

SAMSUN Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşının koruma alanından çıkan vatandaşları hatırlatma dozu ile buluşturmak üzere 60'ın üzerine ekip ve 35 aşı noktası oluşturularak 'Hayat Kurtaran Aşı' kampanyası başlatıldı.

Aşılama için teyakkuza geçtiklerini duyuran Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Biz bugün burada aşıyla ilgili yeni bir kampanya başlatıyoruz. Daha önce de birkaç kampanya yapmıştık ve bu kampanyaların güzel etkilerini gördük. Bugün de burada 'Hayat Kurtaran Aşı' kampanyasını başlatıyoruz. Aralık ayı içerisinde tüm sağlık ekiplerimiz, tüm insan gücümüzü aşı ekiplerine kaydırarak ilçelerimizde aşı noktaları oluşturacağız. Özellikle 3. dozu olmayan 63 bin vatandaşımızı bu noktalara bekliyoruz. Bu noktalardan başka mobil aşı ekiplerimiz oluşacak. Bu aşı ekiplerimiz de evlerde, köylerde, mahallelerde oluşturacağımız hem aşı alanları hem de gideceğimiz evlerde bu aşıları kendilerine yapacağız. Yaklaşık 60'ın üzerine aşı ekibi oluşturuyoruz. Bunların 35 tane ayrı aşı noktası oluşturmuş olacağız. Vatandaşlarımızı en yakın aşı noktalarına bekliyoruz. Gelemeyenler varsa da biz evlerine gidecek şekilde planlamayı yapıyoruz" dedi.

Son 1 ayda korona virüsten ölenlerin yüzde 98'inin aşı olmamış, tam yaptırmamış veya hatırlatma dozunu kaçırmış kişilerden oluştuğunu belirten Muhammet Ali Oruç, "Aşı olanların yaklaşık 6 aylık o koruma kalkanı artık yavaş yavaş bitti ve bitiyor. Haziran ve öncesinde aşı olanların koruma alanı artık bitmiş sayılmakta. Biz burada vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını olmalarını ve burada aşının koruma alanına tekrar girmelerini istiyoruz. İlimizde baktığımızda 65 yaş ve üzeri nüfusumuzda 3. doz aşı yapılma oranımız yüzde 72.6. Bildiğiniz gibi 1. dozda yüzde 85'leri geçmiştik. 2. dozda yüzde 80 civarındayız. Tabii 3. dozda daha az bir durumdayız. Bu da son 1 aya baktığımızda özellikle korona virüsten ölenlere baktığımızda yüzde 98'i ya aşısını tam yaptırmamış, ya aşı olmamış, ya da 3. dozu gelip de bunu yaptırmamış kişilerden oluşmakta. Bu da vatandaşlarımızın aşının koruma alanından çıkmış olduğunu göstermekte. Burada 3. doz aşı yaptırmamış 65 yaş ve üzeri 63 bin vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Lütfen aşının koruma alanına tekrar dönün" diye konuştu.

Müdür Oruç yoğun bakımlarda şu anda yaklaşık 130 hastanın bulunduğunu aşısız olanların yoğun bakımda kalış sürelerinin daha uzun gözlendiğini de belirtti. Omicron varyantıyla ilgili Samsun'da ve ülkemizde bir durum olmadığını söyledi. Samsun'da yüzde 95 oranında delta varyantı görüldüğünü açıkladı.