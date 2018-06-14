Samsun'da Fetö/pdy'nin "Öğrenci Evi İmamı"Na Adli Kontrol
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün "öğrenci evi imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün "öğrenci evi imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün "öğrenci evi imamı" olduğu iddia edilen Suat S'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ByLock programını kullandığı öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.