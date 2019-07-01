Samsun'da eve silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uluköy Mahalle Muhtarı F.S, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla M.T. ve B.T'ye ait eve ateş açtı.

Açılan ateş sonucu evde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Sakıbe T, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA