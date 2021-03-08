Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor (3)

ESKİ EŞİNİ, 'DARP, SİLAHLI TEHDİT VE BASİT YARALAMA'DAN YARGILANIYOR

Samsun'da boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap hakkında geçen yıl E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle hakkında 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianamede İbrahim Zarap'ın alkollü olarak konuşmak için boşandığı eşi E.M.'nin evine gittiği ve aralarında tartışma çıkığ eşini darp ederek silahla tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede, İbrahim Zarap'ın eşi E.M.'nin olay günü boynunda olan ve daha önce görmediği maddi değeri 1 liralık olan kolye yüzünden kıskançık yaparak tartışma çıkardığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve saldırdığına yer verildi. İddianamede E.M.'nin şu sözleri yer aldı: "Boynumdaki kolyeyi görünce bir anda deliye döndü. Üzerime saldırıp gözüme yumruk atarak kolyeyi koparttı. Bende o an balkona yöneldim, bu esnada kendisi sırtıma ve göğüsüme vurdu. Ben kaçacak yer bulamadım. O sıra İbrahim mutfağa yönelerek ekmek bıçağı alarak yeniden yanıma geldi. Bana ve aileme küfürler ederek, bıçağı bana vurmak için salladı. Bu esnada ben kendimi korumak için bıçağı tutmak istedim. O ara bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı kesti. Ben de o esnada kırık bir cam bularak ona doğru hareketlerde bulundum. Ona balkonda iken 'insanlar bizi izliyor, sakin ol konuşalım' dedim ve salona geçtik. Bu esnada beni yumruklamaya devam etti. Üzerinde ise tabanca vardı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN