Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gerzeliler Mahallesi'nde yaşayan Davut Dişli (42), tarlasında elektrik panosunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dişli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Dişli'nin naaşı otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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