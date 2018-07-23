Samsun'da "Ekstrem Spor" Festivali Yapılacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, dünyanın önemli ekstrem sporcularını ağırlayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda 4-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Ekstrem sporlar festivaline kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump (serbest atlayış), kaya tırmanışı, trekking (yürüyüş), slackline ve highline (yüksekte ip üstünde yürüme) ve dağ bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden yaklaşık 670 sporcu katılacak.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki etkinliklerde festival, dağ bisikleti yarışı ile start alacak. Festivalin ikinci gününde başlayacak kano etkinliği, bisiklet gezisi ve slackline, festival sonuna kadar devam edecek.

Katılımcılar, pilates ve egzersiz aktivitelerinde de yer alabilecek. Vezirsuyu Tabiat Parkı aynı zamanda festival boyunca birçok grubun konserlerine de ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 5 Ağustos'da Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu, Çobanlı İskelesi Atakum'da gerçekleştirilecek.