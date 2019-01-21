Samsun'da Eğitime 'Kamu Hizmeti' Desteği

Samsun'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler 'Emeğimiz, Eğitim İçin Projesi' kapsamında okulların bakımını yapıyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 'denetimli serbestlik' yükümlülerinin okullardaki 'çalışma' faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım Kalkancı İlkokulunda düzenlenen etkinlik, protokol üyeleri ile denetimli serbestlik yükümlülerini bir araya getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, denetimli serbestlik yükümlülerinin Kalkancı İlkokulunda gerçekleştirdiği tadilat ve diğer bakım onarım çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Zihni Şahin başta olmak üzere protokol üyeleri de, yükümlüler ile birlikte okulun boyanmasına katkı sağladı.

33 okulda, 460 yükümlü

Okulda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu yararına 'ücretsiz çalışma cezası', kamu hizmeti yükümlülerinin il genelinde yapmış olduğu çalışmalar ve yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yürütülen 'Emeğimiz, Eğitim İçin Projesi' hakkında bilgiler verdi. Başsavcı Yavuz, "Denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatili süresince 17 okul ve eş zamanlı olarak yürütülecek Emeğimiz Eğitim İçin Projesi kapsamında 16 okul olmak üzere toplam 33 okulda 4 grup halinde, 460 kişilik iş gücü ile kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getiriyor" bilgisini verdi.

Cezaevleri artık fabrika gibi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de konuşmasında, "Adalet Bakanlığımızın çalışmalarıyla cezaevleri adeta fabrika haline geldi. Buradaki kardeşlerimizin cezalarını çekerken yaptıkları çalışmalar, edindikleri meslekler sivil hayatlarında kendilerine iş bulma veya kurma noktasında büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda yükümlülere destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA