Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A. ve E.T'nin Selahiye Mahallesi'nde müşterek kullandıkları ikametgaha operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 736 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Ekipler, H.A. ve E.T. ile soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.Y'yi yakaladı.

Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alınan E.G'nin adresinde yapılan aramada 0,14 gram metamfetamin ile 0,55 gram esrar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek