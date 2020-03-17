Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta
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İçişleri Bakanlığı, Çiftlik, Samsun, Güncel

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokaktaSAMSUN'da koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme dükkanına kilit vurdu, kentin en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

17.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:54

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

SAMSUN'da koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme dükkanına kilit vurdu, kentin en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Samsun'da da birçok işletme kapılarını kapattı. Buna rağmen Samsun'un en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'nde yoğunluk yaşandığı gözlendi. Vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenle önlem alırken, durumun ciddiyetinin henüz anlaşılmadığını belirterek, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyelere uyulması gerektiğini vurguladı.

'BAZI DÜKKANLAR AÇIK, BAZILARI KAPALI'

Tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirten Abdullah Toprak, "Bir kişi önlem alıyor, 5 kişi almıyor. Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalara herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarım, Almanya'da yaşıyor, her gün onlarla telefonda görüşüyoruz. Her yerde durum aynı. Herkesin tedbir alması lazım, bazı dükkanlar açık, bazıları kapalı" diye konuştu.

'KOLONYA İLE ELLERİMİZİ TEMİZLİYORUZ'

Birçok dükkanın kapatıldığını ifade eden Engin Doğan, kararın çok doğru olduğunu belirtti. Doğan, "Kalabalık yerlerde risk var. Birçok esnaf arkadaşımız dükkanlarını kapattı. Ancak herkesin kendine göre ödemesi ve borcu var, bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu günleri atlatacağız ama tedbirlere uyulması şart. İnsanlarla çok diyalog kurmamaya çalışıyoruz, esnaf olduğumuz için parayla temas çok fazla oluyor. Mikrop da en çok paradan bulaştığı için bol bol ellerimizi yıkıyoruz, kolonya ile ellerimizi temizliyoruz" dedi.

'HERHALDE TELEVİZYON İZLEMİYORLAR'

Dükkanına, 'koronavirüsü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre geçici süre kapalıyız' yazılı bir not asan Aleattin Güler ise, "Bu virüs, kıyametin kopacağına bir işaret ve böyle giderse daha kötü olacak. Evden çıkmamamız gerekiyor, tedbirleri dikkate alalım. Vitaminli gıdalar tüketelim. Dün yapılan açıklamanın ardından ben de bugün dükkanımı kapattım ve duruma göre açacağız. Biz dükkanımızı kapattık ama kira verenler, maaş ödeyenler ve borcu olan esnaf da var. Bunlar için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bazı vatandaşlar, durumun ciddiyetinde değil. Herhalde televizyon izlemiyorlar. Dünya oynuyor, şu durumda yaşama garantimiz yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kenteki bazı banka şubelerinde yoğunluk olmaması için banka dışında ikişer ve üçerli gruplar halinde şubeye giren vatandaşlar ise alınan tedbirin yerinde olduğunu ifade etti.

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Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

Kaynak: DHA

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Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

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