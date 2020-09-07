Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü
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Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü

SAMSUN'da denize giren öğrencisini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Kur'an Kursu öğreticisi Mehmet Çıtak (37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü
07.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:45

SAMSUN'da denize giren öğrencisini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Kur'an Kursu öğreticisi Mehmet Çıtak (37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurtarmak istediği öğrencisi M.A.'nın (12) tedavisi devam ediyor.

Samsun'a düzenlenen sınav için Çorum'dan gelen Hıdırlık Kur'an Kursunun öğreticileri ve 7 öğrencisi sınavdan sonra serinlemek için Atakum ilçesinde denize girdi. Öğrencilerden M.A.'nın suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretici Mehmet Çıtak denize atladı. Çevredeki vatandaşlar ve cankuranlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI, AKINTIYA KAPILDI

Bu esnada öğrencisi M.A.'yı  kurtararak kıyıya iten öğretici Mehmet Çıtak, akıntıya kapıldı. M.A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kaldıralarak tedavi altına alındı. Akıntıya kapılan öğretici Mehmet Çıtak, kısa bir süre sonra deniz polisi tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan öğretici Çıtak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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