Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor Aynı aileden denize giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi hala aranıyor Samsun'un Bafra ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Aynı aileden denize giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi hala aranıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Aynı aileden olan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bafra ilçesi Koşu Mahallesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan bayram tatili için Samsun'a gelen Elif Kılıç, Sevilay Kılıç ve Emre Kılıç serinlemek için denize girdi. Aynı aileden olan 3 kişi denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden Sevilay Kılıç ve Elif Kılıç son anda kurtarılarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Emre Kılıç'ı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ŞU-SLH-ÖZ-Y)

Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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