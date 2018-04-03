Samsun'da Denizde Kaybolan Balıkçı

Samsun'da tekneden bir balıkçının denize düştüğü ihbarı üzerine Karadeniz'de başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Alaçam'ın 11 mil açığında önceki gün balıkçı teknesinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Deniz Yıldızı Tatbikatı'na iştirak eden ve ihbar üzerine görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemalreis Fırkateyni bölgeden ayrılırken, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait iki bot ve dalış ekibi ile bir helikopter arama çalışmalarına katılıyor.

Balıkçı teknesinde çalışan ve ağ bırakırken denize düştüğü belirtilen Emrah Danacı'nın (23) babası Hasan Danacı'nın ise kıyıdaki umutlu bekleyişi sürüyor.

Danacı, AA muhabirine, oğlu bulunana kadar Yakakent Limanı'ndan ayrılmayacağını belirtti.

Oğlunun bir yakınlarına ait "Baba Muhsin" adlı teknede çalıştığını aktaran baba Danacı, "Benim oğlum için herkes seferber oldu inşallah oğlum bulunacak." diye konuştu.