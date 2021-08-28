Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti
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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da inşaatta çalışırken serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti.

Samsun'da inşaatta çalışırken serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı yakını Yalısokak Kanalı mevkisinde 6 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları inşaatın sahilinde serinlemek için denize giren işçilerden Enver Altuntaş (40) ile İbrahim Bülbül (21) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Hırçın dalgaların arasında kaybolup boğulma tehlikesi geçiren Enver Altuntaş ve İbrahim Bülbül için 112'den yardım istendi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Enver Altuntaş ile İbrahim Bülbül 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Bülbül 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Enver Altuntaş da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ikinci kişi de hayatını kaybetti - Haberler
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