Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında
21.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:22

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli olarak bu sabah İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 Iraklı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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