Samsun'da Cep Telefonu Hırsızlığı İddiası

Samsun'da iki kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta N.E. İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki terzi dükkanından, 3 Eylül'de de A.A. Ulugazi Mahallesi'ndeki ikametinden cep telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile yaptıkları çalışma sonucu hırsızlığı Erkan Ö'nün (35) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Hastane Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

İkamette yapılan aramada A.A'ya ait buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.