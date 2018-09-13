Samsun'da Bir Şahıs 5 Kilo Esrarla Yakalandı

Samsun'da bir şüpheli narkotik polisinin takibi sonucu 5 kilo esrarla yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın P.'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda 2 adet uyuşturucu tartımında kullandığı değerlendirilen terazi, 4 parça halinde 3'ü kavanozlar içinde toplam 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Aydın P. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Aydın P. 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN