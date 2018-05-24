Samsun'da Bin Yıllık Dev Çınar

SAMSUN'da bulunan ve yapılan incelemede yaşının 970-1170 olduğu belirtilen çınar ağacı, büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor. Tekkeköy Belediyesi, ağacın tescil edilip, koruma altına alınması için çalışma başlattı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunan dev çınar ağacının yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık yaşının 970-1170 olduğu belirtildi. Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan çınar ağacı, bölgenin simgesi haline geldi. Çınar ağacının tescil ettirilip turizme kazandırılması için ise Tekkeköy Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, "Anıt ağaçlar bir bölge için çok önemli geçmiş hafızalarıdır ve korunmaları gerekmektedir. Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'ndeki çınar ağacı 657 yıllık tescilli bir ağaç. İlkadım sınırları içinde Yalı Camisii bahçesinde 350 yıllık bir anıt ağaç daha var. Tekkeköy'de de Hamzalı Mahallemizde bir çınar ağacı var. Tescilli değil tescil edilmesi için biz belediye olarak çalışmalara başladık. Mülk sahibinin ifadesine göre 10 yıl önce Ankara'dan oraya gelen bilim adamları ağacın 1170 yıllık olduğunu söylemişler. Yine yaklaşık 5 yıl önce başka bir üniversiteden gelen akademisyenler de en az 970 yaşında olduğunu söylemişler. Bu çok ciddi bir rakam. Biz de bu ağaçla ilgili araştırma yaptık. Doğal sit alanları yasayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildiği için biz orayı aradık. Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Şube Müdürlüğü ile diyaloga geçtik. Önümüzdeki hafta içi devam edecek bir süreçte bu ağacın tescillenmesi, net yaşının belirlenmesi hatta korumaya alınması için bir süreç başlattık. Burayı turizm potansiyeli açısından da değerlendirmeye alacağız. Bu ağacı ilçemiz adına turizme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'YIKILMAMASI İİÇİN ÇELİK HALATLARLA BAĞLADIK'

Ağacın bulunduğu bahçenini sahibi Hamit Akbaş (68), "Bu ağaç için bilim adamları buraya geliyor. Biz bu ağaca gözümüz gibi bakıyoruz. Koruyoruz. Dedem bize bu ağacı anlatırdı. Ne kadar büyük ve yaşlı olduğunu söylerdi. Ağaç çok büyük dalları olduğu için yıkılmaması için gövdedeki 3 ana bölümü çelik halatlarla birbirine bağladık. Benim bu ağaca duam Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu.

- Samsun