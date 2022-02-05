Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi - Haberler
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Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Uğur Samet AVCI / SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı Silivri'de protesto edildi.

SİLİVRİ, İSTANBUL (DHA) - Uğur Samet AVCI/ SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı Silivri'de protesto edildi.

Silivri Atatürk Meydanı'nda ellerinde Türk Bayrakları ve dövizlerle toplananlar Samsun'daki saldırıyı protesto etti. Grup adına açıklama yapan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, "Yapılan bu alçak saldırı Onur Anıtı'na değil, bu ülkenin temel değerlerine, özgürlük fikrine ve cumhuriyet değerlerine karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz." dedi. Açıklamalarının ardından Atatürk Anıtı önünde meşale yakıldı.


Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Samsun'da Atatürk Anıtına saldırı Silivri'de protesto edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Protesto, Silivri, Samsun, Güncel, Haber

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