Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadelerinde alkol bahanesine sığındılar - Haberler
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Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadelerinde alkol bahanesine sığındılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da Milli Mücadele'nin sembollerinden Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırı büyük tepki çekti. Olay sonrası gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Şahısların emniyetteki ifadelerinde "Olay anında alkollüydük" dediği ortaya çıktı.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı.

Şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Atatürk Anıtı, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)

Doğrucu Davud:

Yani şimdi bunlar alkolik dinciler mi yoksa yalancı dinciler mi?

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Demir Acer :

iyi hic olmazsa en az 3 ay yatarlar bir bakmissin mahkeme yattiklari kogusta kurulmus?)))

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Mustafa Ünlüce:

Alkolu yasaklayin kardeşim sarhoslar atama saldiriyor ne duruyorsunuz

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