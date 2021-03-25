Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
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Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı

Samsun'da, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi eski hakim gözaltına alındı.

Samsun'da, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi eski hakim gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar doğrultusunda aranan ve İstanbul'da görevliyken meslekten ihraç edilen B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Atakum ilçesinde olduğu belirlenen şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.K, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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