Samsun'da altyapı kurumlarına ortak çalışma düzeni

21.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:23

Samsun'da altyapı kurumları için online bir veri tabanı oluşturularak ortak çalışma düzenine geçilecek.



Samsun'a altyapı hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediyeleri ve firma temsilcilerinin iştirak ettiği proje toplantısı, SASKİ Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde özel bir kafede gerçekleştirildi. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız toplantıda yaptığı konuşmada, "SASKİ, YEDAŞ, YEPAŞ, Türk Telekom, SAMGAZ, DELTAGAZ, ilçe belediyeleri ve benzer altyapı hizmeti sunan paydaşların ortak bir platformda buluşturulmasının amaçlandığı ve yerel yönetimlere rol model olmaya namzet proje, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Proje kapsamında online bir veri tabanı oluşturularak, herhangi bir bölgede yapılması muhtemel tüm çalışma planları ilgili paydaşlar tarafından takip edilecek ve ortak çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



"Çalışmalar aynı anda gerçekleştirilecek"



Proje ile ortak çalışma düzenine geçileceğini belirten Fatih Yıldız, "Çalışma yapılması gereken sahada tüm kurumların varsa çalışmaları aynı anda gerçekleştirilecek, bu sayede vatandaşın mağduriyeti ortadan kaldırılarak ekonomik anlamda da tasarruf sağlanacak. Herhangi bir kurum tarafından malzeme, ekipman ve personel eksikliğinden dolayı yerine getirilemeyen hizmet geciktirilip vatandaşımıza mağduriyet yaşatılmayacak, söz konusu çalışma bölgede aktif olan kurum tarafından yerine getirilecek ve çalışmanın bedeli ilgili kurum adına muhasebeleştirilecek" diye konuştu.



"İlgili birimler sürekli irtibat halinde olacaklar"



Kurumlar arasında sıklıkla yaşanan istişare ve koordinasyon eksikliği, kurulacak olan ortak bir sosyal medya gurubu sayesinde bertaraf edileceğine dikkat çeken Yıldız, "İlgili birimler sürekli irtibat halinde olacaklardır. Kadim şehrimizin değerli insanlarına hizmet sunan tüm kurumlar, hizmet sunarken abone odaklı değil vatandaş odaklı çalışma anlayışını benimseyecek ve vatandaşımızın üstün memnuniyetini sağlayacaklar. Birimlerin teknik personelleri periyodik aralıklarla bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacaklar" şeklinde konuştu.



"Yapılacak olan tüm çalışmalar diğer kurumların yanında mahalle muhtarları ile de paylaşılacak"



Hayata geçirilecek proje sayesinde, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) zenginleştirilerek kurumların paylaşımına sunulacağını kaydeden Yıldız, "Bu sayede çalışma yapan kurum, alanda bulunan yeraltı sistemlerinin varlığını görebilecek ve diğer kurumların altyapı sistemlerine zarar vermesinin önüne geçilecek ve ülke ekonomisiyle beraber işgücü kaybının önlenmesine muazzam destek sağlanmış olacak. Kurulacak online veri tabanı maharetiyle, yapılacak olan tüm çalışmalar diğer kurumların yanında mahalle muhtarları ile de paylaşılacak, muhtarlarımız bölgede yürütülen çalışmaya angaje edilerek aidiyet duygularının geliştirilmesi sağlanacak" dedi.



Bu ve buna benzer birçok faydanın sağlanacağı proje toplantısı, temsil edilen kurumların tamamının ortak görüş bildirmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA