Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da silahlı ve maskeli soyguncu akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçarken, soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da silahlı ve maskeli soyguncu akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçarken, soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz soyguncu, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 19 Eylül gecesi saat 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kar maskeli ve ellerinde cerrahi eldiven bulunan soyguncu akaryakıt istasyonunun market kısmına gelerek market sorumlusu İsa B. ile pompa görevlisi Erdal Ş.'ye tabancasını doğrultarak "Parayı ver, parayı ver. Çıkart parayı. Kaldır elleri kaldır" dedi.

İsa B. ve Erdal Ş. ellerini havaya kaldırınca soyguncu plastik kelepçe verdiği İsa B.'nin pompacı Erdal Ş.'nin ellerini kelepçelemesi istedi. Silahlı soygununun ısrarı üzerine İsa B. Erdal Ş.'nin ellerini plastik kelepçe ile bağladı. "Kasa" diye seslenen soyguncu, "Eller yukarı" diyerek parayı istedi ve pompacının markete getirip saydığı 3 bin 500 lirayı aldı. Yine para isteyen soyguncu İsa B.'nin çekmeceden bin lira daha para vermesi üzerine "Bu kadar mı? " diye parayı azımsayarak, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek bin lirayı da alıp 4 bin 500 lira ile kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi. Akaryakıt istasyonu çalışanları polise ihbarda bulundu. Polis olay yerinden kaçan silahlı soyguncunun kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karısını öldürüp 'Beni dövüyordu' diye kendini savundu, oğlu iddiaları yalanladı: Annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor

Karısını öldürüp "Beni dövüyordu" diye kendini savundu, oğlu iddiaları yalanladı: Annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Özge Özpirinçci Stefan Kuntz Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Aziz Kocaoğlu Demir Çelik Şans Oyunları Mahmut Özer Münir Karaloğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:17:30. #1.11#