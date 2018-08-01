Samsun'da 70 yaşındaki şahsı darp eden şüphelilerden Ç.Y.D teslim oldu

Adliyeye getirilen Ç. Y. D.,

"Amacım özür dilemekti"

ESKİŞEHİR - Samsun'un Bafra ileçesinde 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ın darp şüphelilerinden Ç. Y. D., Eskişehir'de teslim olarak adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kameralara konuşan şüpheli "Amacım özür dilemekti" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı, ıslandığı için tepki vermesi üzerine dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verilmişti. Yakalama talimatının ardından iki şüpheliden Ç.Y.D. Eskişehir'de bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, kameralara, "Ben bir şey yapmadım. Kamera görüntülerinde var. Özür dilemekti amacım benim" dedi.

Şüpheli şahsın adliyedeki sorgusu devam ediyor.