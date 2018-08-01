Samsun'da 70 Yaşındaki Kişinin Darbedilmesi - Eskişehir

Samsun'un Bafra ilçesinde araçla yanından geçerken üzerine su sıçrattıkları 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı darbeden şüphelinin bulunduğu otomobili kullanan kişi, Eskişehir'de polis merkezine teslim oldu.

Çetinkaya Mahallesi'nde 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda tıkanan kanalı açmaya çalışan Sebahattin Yılmaz'ı, bulundukları aracın su sıçratmasına tepki göstermesi üzerine darbeden ve buna ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli C.İ'nin bulunduğu otomobili kullanan ÇY.D. (36), Eskişehir Çarşı Polis Merkezine teslim oldu.

Ç.Y.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi'nde 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın ıslatması üzerine Yılmaz, bu duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra, otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine söz konusu iki kişi gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, yaralama suçunu gerçekleştiren C.İ. ve Ç.Y.D'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden gözaltına alınmaları talimatı verildiğini, şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiğini duyurmuştu.