Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı
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Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

SAMSUN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 kaçak göçmen yakalandı.

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SAMSUN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Ankara yolu üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı ve İstanbul'dan Rize'ye gittikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden göçmenler emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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