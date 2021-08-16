Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi
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Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 540 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 540 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT tarafından A.A.C. (23) isimli şahıs fiziki takibe alındı. İlçe otogarında araca bineceği esnada yapılan kontrolde poşet içerisinde 540 gram kubar esrar bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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