Samsun'da 40'ar yataklı 2 ilçe devlet hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 40'ar yataklı 2 ilçe devlet hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak

Samsun'da 40'ar yataklı 2 ilçe devlet hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde 40'ar yataklı devlet hastanelerinin 21 Haziran'da hizmete sunulacağı bildirildi.

Samsun'un Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde 40'ar yataklı devlet hastanelerinin 21 Haziran'da hizmete sunulacağı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Samsun'daki sağlık yatırımlarının salgın döneminde de hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Geçen aylarda hizmete giren Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet hastaneleriyle Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden sonra Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerinin kapılarını hastalarına açmaya hazırlandığını anlatan Dağlı, Samsun'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen sağlık yatırımlarının birer birer tamamlandığını vurguladı.

Dağlı, Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerinin fiziki özelliklerinin aynı olması nedeniyle ikiz hastane olarak adlandırıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplam 30 milyon liralık yatırımla tamamlanan 40'ar yatak kapasiteli Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerimiz inşallah 21 Haziran Pazartesi günü yeni binalarında hizmet vermeye başlayacak. 8 bin 321 metrekare kapalı alanda hizmet verecek hastanelerimizin her ikisinde de 14 poliklinik odası, 5 diş ünitesi, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 3 salonlu ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve hastalarımıza kendi odalarından çıkmadan doğum yapma imkanı veren 3 SDL odası yer alacak. Görüntüleme hizmetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılması için dijital röntgen uygulaması ve engelli hastalarımıza özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümünün de yer alacağı hastanelerimizde ayrıca 70 kişilik konferans salonu ve hastalarımız için otopark alanı da yer alacak."

Tüm hasta odalarının beş yıldızlı otel konforunda olacağını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Sağlık tesislerimizde her hasta odamızda tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabı da bulunacak. Bekleme alanları ve poliklinik alanlarının hastalarımızın en rahat koşullarda hizmet alması için özel olarak tasarlandığı hastanelerimizin bu özellikleriyle ilçelerimizin sağlık ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak nitelikte olduğunu söyleyebilirim. İlimizin sağlık kenti vizyonuna katkı sağlayacak bu hastanelerimizin şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
İstanbul için sarı kodlu uyarı
İstanbul için sarı kodlu uyarı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da 40'ar yataklı 2 ilçe devlet hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:49:53. #1.16#

title