Samsun'da 28 gün önce ırmakta kaybolan kişi ölü bulundu

03.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:46

Samsun'un Terme ilçesinde 28 gün önce ırmakta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına Samsun ve Rize Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ile itfaiye ve AFAD ekipleri katıldı.

Ekipler, Günal'ın cansız bedenini Çangallar Köprüsü yakınlarında su yüzeyinde buldu.

Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 28 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Gürsel Günal ise bulunamamıştı.

Kaynak: AA