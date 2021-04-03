Samsun'da, 1 günde 84 bin HES kodu sorgulandı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da, dün 84 bin 251 Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da, dün 84 bin 251 Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı. Kentte izolasyon kurallarını ihlal eden 7 kişiye ise 18 bin 688 TL para cezası uyguladı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 24 saat içerisinde toplam 84 bin 251 HES kodu sorgulaması yapıldı. Açıklamada, "Denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 7 kişiye ise toplam 18 bin 688 TL para cezası kesildi. Ayrıca Covid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 1299 kişinin de evinde denetim yapıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN