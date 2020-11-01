Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

01.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:11

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Samsun'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 19 Mayıs Stadyumu bayraklar, fotoğraflar ve pankartlarla süslendi.

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Samsun'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 19 Mayıs Stadyumu bayraklar, fotoğraflar ve pankartlarla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'a partisinin Samsun il kongresi ile Samsun-Sivas Demiryolu Hattı modernizasyonunun tamamlanması törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinden günler önce Samsun'da kavşak ve işlek yollara bayraklar ve flamalar asıldı.

Kongrenin yapılacağı Samsun 19 Mayıs Stadyumu da kongre öncesi gelin gibi süslendi. Birçok bayrak, fotoğraf ve pankartın asıldığı statta, kongreye katılım sağlayan davetliler, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak konumlandılar. Kongrenin yapılacağı stada ayrıca, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak", "Vesayetten, bağımsızlığa", "Hedef kızıl elma, herkese aşikar olsun", "Ecdadımızın heybeti Ma'ruf-ı Cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" ve "Kurtuluştan şahlanışa" gibi pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak kongrenin ardından Samsun-Sivas Demiryolu Hattı modernizasyonunun tamamlanması törenine katılacak.

-İHA-

Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

İlgili Haberler

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Danla Bilic Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 14:14:54. #1.14#
title