25.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:08

- Samsun Büyükşehir Meclis toplantısı

SASKİ Genel Kurulunda 11 madde geçti

Golf sahası devredildi

Çarşamba'da alt yapı ile topyekun mücadele

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 28 maddenin tamamı meclisten geçti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yönetiminde gerçekleşen 2019 Yılı Kasım Ayı 25. Birleşim toplantısında 26 madde oy birliği ile geçerken, 2 madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 13. maddesinde yer alan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2019 tarih ve 45943 sayılı; Terme Belediye sınırlarında konut alanı kullanımının düğün salonu olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu, oybirliği ile kabul edildi.

Madde üzerine açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu konuyla ilgili acil önem arz ettiği noktasında bir görüş oldu ama bu plan çalışmasını bizzat ben de görmüştüm. Yani oradaki düğün salonunun mevcut dokusu uygun düşmeyecek bir lokasyon orası. Ama alanda topyekun bir çalışma şeklinde gelirse belki uygun bir planlama yapılabilir. Ama Terme'de düğün salonu ihtiyacı da hat safhada bildiğim kadarıyla bu konuda da bize bir katkı sağlanması hususunda o konuyla alakalı meclisimizi de bilgilendirmek isterim" dedi.

Golf sahası devredildi

Golf sahasının devir işlemlerinin gerçekleştiğini belirten Başkan Demir, "Oranın belediyeye çok büyük bir maliyeti vardı. Ancak aynı belediye işletiyormuş gibi işçisi çalışanı gibisinden protokol imzaladık. Yani orayı belediye işletiyor gibi farz edebilirsiniz ama federasyon işletecek. Dolayısıyla yıllık ciddi anlamda belediyemiz mali bir yükten bu şekilde kurtulmuş oldu. Federasyon ile görüşmelerimizde şuan ki kullanımdan daha yoğun bir kullanım trafiği yani turnuvalar ve benzeri şeylerle oraya ivme kazandıracaktır. Şehrimize diğer anlamda da turizm olarak büyük bir katkı sağlayacağı şeklinde bir beklentimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

SASKİ Genel Kurul Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Kurulda yer alan 11 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi.

Yağmur suyu konusunda kanalizasyonlara yoğun bir baskı olduğunu aktaran Demir, "Yağmur suyu alt yapısı ve yağmur sularının uzaklaştırılması konusu çok önemli özellikle Samsun çok daha önemli çünkü Samsun'un yapısını biliyoruz. Özellikle Tekkeköy, farkındaysanız denize paralel bir sıra dağ düşünün onların sahile doğru geldiğini düşünün. Dolayısıyla yukarıdan aşağı yanan bir yağmur tüm Samsun'da özellikle de düz kesimde büyük bir baskı oluşturuyor. Bir de çok hızlı bir kentleşmeye tabi olmuş bir şehiriz. Özellikle Canik ve İlkadım'ın üst bölgeleri o günün imkanları ile alt yapı ve imar çalışması yapılmadan bir yapılaşma söz konusu ve onu geçtim Atakum'da yapılaşma planlanmasına rağmen şuanda Atakum'da bulunan evlerin yüzde 65'inin çatı suları kanalizasyona bağlı bu çok büyük bir problem" diye konuştu.

Çarşamba'da alt yapı ile topyekun mücadele

Çarşamba'da bir arıtma tesisi kurulacağını hatırlatan Demir, "Çarşamba ilçemizin topyekun tamamının kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin tamamını gelişme alanlarını da mümkün mertebe ön görerek planlayarak inşallah arıtma tesisi ile birlikte eş zamanlı olarak tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

(UTK-MAY-Y)

Kaynak: İHA