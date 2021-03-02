Samsun Büyükşehir Belediyesi tramvaylarda yerli akü kullanımına başladı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tramvaylarda yerli akü kullanımına başladı

02.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:02
Samsun Büyükşehir Belediyesi tramvaylarda yerli akü kullanımına başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, tramvaylarda yerli raylı sistemler aküsünü kullanmaya başladığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, tramvaylarda yerli raylı sistemler aküsünü kullanmaya başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafif raylı sistem ve otobüslerle toplu taşımacılık hizmeti sağlayan SAMULAŞ, kullandığı araçların yedek parça tedarikleri ve sistem yenilemelerine devam ediyor.

Bünyesinde yer alan İtalyan menşeli 16 tramvayın akü sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmasını yürüten SAMULAŞ, bakım onarım ekibiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji mühendislerinin ortak geliştirme projesi kapsamında, araçların ithal akülerinin yerli olarak üretilmesini sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üreten ASPİLSAN ile tramvay filosunun akülerini yerlileriyle değiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrikli otobüsleri de bir yıl içinde devreye alacaklarını, orada da yerli üretim pillerini ASPİLSAN'ın üreteceğini belirtti.

ASPİLSAN Genel Müdürü ve çalışanlarına teşekkür eden Demir, "Yerli akü daha hızlı şarj olabilme, düşük saf su tüketimi, korozyon yapıcı gaz salınımı yapmaması ve daha uzun ömürlü olma gibi özelliklere sahip. Teknolojiye önem veren bir belediye olarak yerli üretimi çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Tramvaylara daha uzun ömürlü ve kaliteli akülerin kazandırıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Raylı sistemlerde kullanılan pil sisteminde yeni ve yerli teknoloji ile tramvaylarımızı buluşturduk. Tedarik süresi yarı yarıya azalarak yatırım maliyeti konusunda da yüzde 55 tasarruf sağlanmış oldu. Birçok alanda olduğu gibi toplu ulaşımda da yerli teknolojiyi teşvik ediyoruz. Türkiye hemen hemen her alanda kendi kendine yeterli, teknolojiyi artık dünyadaki emsallerine göre daha ileri seviyede oluşturan, bunların yatırımlarını yapan, Ar-Ge'sini destekleyen, insanların hizmetine sunan bir ülke haline geldi."

Yerli akülerin tramvaylara yerleştirilme törenine Demir'in yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Seyfi Küçükgöncü ve Şenol Yıldız, SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy ile ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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