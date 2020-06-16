Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı Büyükşehir'e 150 milyon TL kredi SAMULAŞ'ın 75 milyon TL'lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL'ye çıkartılacak Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen...

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

Büyükşehir'e 150 milyon TL kredi

SAMULAŞ'ın 75 milyon TL'lik sermayesi 50 milyon TL ek ile 125 milyon TL'ye çıkartılacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanım teklifi ve korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ'ın giderlerinin karşılanması için 50 milyon TL'lik sermaye artırımı teklifi komisyon toplantısında kabul edilerek, meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Komisyon Toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan komisyon toplantısında 42 gündem ve gündem dışı maddeler görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanımı teklifi Saadet Partisi üyesinin 'ret' oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile kabul edilirken, korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ'ın giderlerinin karşılanması için sermayesinin 75 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkartılması için teklif edilen 50 milyon TL'lik sermaye artırımı teklifi ise oy birliği ile kabul edilerek, meclisin kabulüne sunuldu.

Söz konusu maddeler hakkında komisyon üyelerini bilgilendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, kredi kullanımı ve sermaye artırımı konusunda açıklamada bulundular.

Bayram: "Aylık gelirimiz 40 milyon TL'den 20 milyon TL'ye düştü"

Korona virüsü sürecinde belediyenin gelir kalemlerinde büyük ölçüde azalma olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "İller Bankasından nakit kredi kullanımı ile ilgili gündemi konuşuyoruz. Pandemi sürecinde ülke genelinde maliyenin, devletin bütçe gelirlerinde azalmalar oldu. Çünkü birçok vergi ve gelir kalemi ertelendi. Belediye gelirlerinde de bu durumdan dolayı düşüş yaşandı. Önceden 40 milyon TL aylık gelirimiz varken, bu süreçte 20 milyon TL'ye düştü. Aynı zamanda yerelde gelir elde ettiğimiz kira ve diğer işletmeler vardı. Bunlardan da pandemi sürecinin sonuna kadar para gelir alınmaması kararı çıkmıştı. Ayrıca toplu ulaşımda ve hizmet sunduğumuz sahalarda daha önceden olmayan ilave girdiler de gündeme geldi. Sağlık çalışanlarının otellerde kalması, onların yiyecek masrafları, dezenfeksiyon alımı ve maske alımı gibi kalemler giderlerimize eklendi. Şu anda maske her yerde var ama ilk başlarda bu kadar yoktu. Biz pandeminin ilk başında tanesi 3 liradan maske almak zorunda kaldık. Toplu ulaşımda vatandaşa verebilmek için bunu yaptık" dedi.

"Belediye olarak aylık 70-75 milyon TL giderimiz var"

150 milyon TL'lik kredi talebinin gerekçesini açıklayan Bayram, "Belediye olarak aylık 70-75 milyon TL giderimiz var. Bunun 40 milyon TL'sinin karşılanma durumu pandemi sürecinde oldu. Yaklaşık 40 milyon TL de ekstradan oldu. Bununla ilgili İller Bankası ile görüştük. 3 aylık pandemi sürecinde olan geriye gidişin karşılanması için talepte bulunduk. Onlar da ellerindeki imkanları değerlendireceklerini söylediler. Pandemi süreci ne kadar sürecek bilmiyoruz ama bu 3 aylık vurucu pandemi sürecindeki eksiyi mali açıdan sıfırlamaya dönük bir hadisedir. Bunun da birkaç ay ödemesinin olmamasını istedik. Onun kararını İller Bankası verecek. Bu süreçte Maliye Bakanlığının belediyeye yaptığı kesintiler durduruldu. Ama bizim kesintilerin çoğu İller Bankası üzerinden. Bu kredi talebi de bu dönemi rahatlatacak bir husustur" diye konuştu.

Tamgacı: "Tramvaylar günde 80 bin kişi taşırken, bu sayı 10 bine düştü"

Toplu taşımanın pandemiden oldukça etkilendiğini dile getiren SAMULAŞ A. Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "2020 Mart ayından önce tramvay ile günde yaklaşık 80 bin yolcu taşırken, pandemiden sonra bu rakam günde 10 bine düştü. Otobüsler ise günde 35 bin yolcu taşırken, bu da yaklaşık 5 bin kişiye kadar düştü. Ayrıca raylı sitemde taşınan yolcuların yüzde 16'sı ücretsiz yolculardan oluşuyor. Otobüste de bu rakam yüzde 25. Bizim işimiz kamu hizmeti ve kar amacı da gütmemeye çalışıyoruz. Körü körüne zarar edilmesi için de yapılan bir iş değildir. 12 metrelik otobüs 100 km'de 45 litre yakıt harcar. Otobüs boyu düştükçe yakıt azalır. SAMULAŞ'ın 3 ana gider kalemi var. Bunlar personel, yakıt ve elektrik gideridir. Pandemiden etkilenen en büyük yerlerden biri de toplu ulaşım oldu. Alınan kararlar neticesinde yüzde 50 yolcu kapasitesi ile çalıştık. Bunlar da bizi etkiledi. Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 16 oranında borçlarda azalma oldu. Yüzde 12 civarında da bir tasarruf sağlandı. Elektrik faturalarıyla ilgili yüzde 30'a yakın indirim aldık. Yakıtta yüzde 16 üzerinde indirim aldık. Kredilerle alakalı da yapılandırmalar yaptık" şeklinde konuştu.

"Yüzde 85 oranında hem gelirlerde hem de yolcu sayısında azalmalar oldu"

Sermaye artırımının gereksinimine değinen Tamgacı, şunları söyledi:

"Diğer illerin toplu taşıma şirketleri de korona virüsten etkilendi. Ankara'da yolcu sayısı yüzde 88,9 azaldı. Antalya'da yüzde 80, Bursa'da yüzde 82,2, Eskişehir'de yüzde 85,5, Gaziantep'te yüzde 84, Kayseri'de yüzde 82, Kocaeli'de yüzde 88 ve bizde de yaklaşık yüzde 85 oranında hem gelirlerde hem de yolcu sayısında azalmalar oldu. Sermaye artırımı konusunda Türkiye'de farklı yöntemler kullanılıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde kamu iktisadi kurumları olan işletmeler genel bütçeden sermaye alıyor. İstanbul İETT 2020 yılı içerisinde 700 milyon TL hibe almış, 80 milyon TL zarar açıklamış. Ankara 630 milyon TL zarar açıklamış. Eskişehir 90 milyon TL sermaye artırımı yapmış. Antalya 20 milyon TL sermaye artırımı yapmış. Bursa 60 milyon TL, Kocaeli 50 milyon TL, Kayseri 63 milyon TL ve Gaziantep 60 milyon TL sermaye artırımında bulunmuş. Raylı sistemin ağır bakımları pahalı. Sermaye artırımına işletme giderleri, korona virüs ve yenileme, iyileştirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 50 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyaç olduğu görülüyor."

İlgili komisyonlarda görüşülen gündem maddeleri karara bağlanmak üzere meclise gönderildi.

Kaynak: İHA