SAMSUN Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, çözüm arıyor Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, çözüm arıyorSAMSUN'un Salıpazarı ilçesi Karacalar Mahallesi'nde 30 kişinin oturduğu 12 hane, 3 kilometre uzaklıktaki Muslubey Mahallesi'ne kaydedildi.

Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, çözüm arıyor

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesi Karacalar Mahallesi'nde 30 kişinin oturduğu 12 hane, 3 kilometre uzaklıktaki Muslubey Mahallesi'ne kaydedildi. Kamudaki işlemleri sırasında mağduriyet yaşadıklarını söyleyen mahalleli, 13 yıldır bu hatanın düzeltilmesini bekliyor.

Salıpazarı ilçesi Karacalar Mahallesi'nin Yeniköy mevkisindeki 12 hanede yaklaşık 30 kişi yaşıyor. 2007 yılında bölgede yapılan kadastro çalışmasının ardından Yeniköy mevkisinde bulunan 12 hane, 3 kilometre uzaklıktaki Muslubey Mahallesi'nde gösterildi. 13 yıldır sorunun çözülmesi için mücadele eden mahalleli, kamudaki işlemleri sırasında mağduriyet yaşadıklarını belirterek, hatanın düzeltilmesini istiyor.

Yeniköy mevkisinde oturan Recep Akar (42), "Karacalar Mahallesi sınırlarında oturuyoruz. Tapumuz buradan ancak kaydımız, evimizin dış kapı numarası kaydı Muslubey Mahallesi'nde görülüyor. Devletin farklı kurumlarında aynı bina için farklı kayıtlar yapılmış. Bir türlü düzeltemiyoruz. Evlerimizin olduğu ikametgahlarımızın olduğu yerden bizlere kapı numaralarımızın verilmesini istiyoruz. Resmi kurumlara gittiğimizde bina Karacalar Mahallesi'nde, kapı numarası Muslubey Mahallesi'nde. Ben olduğum yerde oy kullanamıyorum, hiç olmadığım, evim, toprağım, arazim hiçbir şeyim olmadığı halde bizler Muslubey Mahallesi'nde oy kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Tüm resmi kurumlara müracaat ettik ama bir türlü sonuç alamadık. Yargıya taşıyacağız bu durumu. Hakkımızı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

'MUHTAR BELGEYİ ONAYLAMIYOR'

Recep Dursun, evine dış kapı numarası almak için ilçe belediyesine gittiğini, buradan verilen belgeyi Karacalar mahalle muhtarının onaylamadığını söyleyerek, "Evimin tapusu ve fotoğrafını götürdüm işlem yaptılar 'Belgeyi Karacalar muhtarına mühürlet, getir' dediler ancak muhtar belgeyi onaylamadı. Muslubey mahallesi ile bizim aramızda 3 kilometre mesafe var. Karacalar Mahallesi'nde tarım arazilerimiz var. Bu yanlışlık yüzünden devletin desteklerinden de yararlanamıyoruz" diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Mustafa Top ise "Karacalar mahalle muhtarının binaya kapı numarasının verilmesiyle ilgili belgeye onay vermesini istiyoruz ama onaylamıyor. Muslubey muhtarına gidiyoruz oda 'Bende hiç bir yetki yok. Bulunduğunuz mahallenin muhtarı onaylayacak' diyor. İki arada bir derede kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Başvurduğumuz bütün yerlerden önümüze engel çıkıyor. Bu sorunu bir türlü aşamıyoruz. Mağduruz yardım istiyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HİZMETTE MAĞDURİYETLERİ YOK

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, belediye sınırları tespit edilirken, Yeniköy mevkisiyle ilgili böyle bir karar alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda bu kararın değiştirilmesini istiyorlar. Benim belediye olarak işim vatandaşlara hizmet götürmek. Karacalar'da olmuş, Muslubey'de olmuş benim için fark etmiyor ben hizmet götürmekle mükellefim, hizmetimi de götürüyorum. Muslubey Muhtarlığı diyor ki 'Mevcut Mahallemizi vermeyiz', Karacalar muhtarı diyor ki 'Ben bu mahalleyi tekrar alamam' diyor bunların kendi aralarında bir sıkıntı var. Ben de diyorum ki iki mahalle muhtarı, vatandaş bir araya gelin bize de düşen bir şey varsa biz o zaman yapalım. Uzlaşıp belediye meclisine gelirlerse meclisimiz kararını verir. Hizmet açısından bir mağduriyetleri yok."

Kaynak: DHA