Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

ANKARA (AA) - Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Toybelen ve Çakallı mevkilerinden itibaren geçişlerine izin verilmeyen tırlar bekletiliyor.

Geceden bu yana yolda mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı. Polis ekiplerinin denetimini sürdürdüğü yolda kış lastiği olmayan araçların da yola devam etmesine izin verilmiyor.

Bazı araçların kayarak yoldan çıkması nedeniyle sürücüler zor onlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Samsun'da kar nedeniyle 356 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ayrıca 672 mahalleye de enerji verilemiyor.

Kentte kar yağışı devam ediyor.