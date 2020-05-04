Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
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Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
04.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:30

Samsun'da, ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın, suskunluğunu bozdu. Yanlış anlaşıldıklarını söyleyen kadın aynı zamanda köydeki hastadan da haberi olmadığını belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), gündem oldu. Dünden beri çok konuşulan kadın, ilk açıklamasında olayın tamamen yanlış anlamadan ibaret oldunu söyledi. Hastadan da haberi olmadığını söyleyen kadın, ''Pilot, 'burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz" diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm.'' dedi.

HAVA AMBULANSININ TARLAYA İNİŞ YAPMASINA İZİN VERMEDİ

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede Necla Şahinoğlu'nun (50) buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu

PARA CEZASI VERİLDİ

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu'na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

'O ANKİ PANİKLE 'HAYIR NE OLUR İNME' DEDİM

Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Necla Şahinoğlu, kendilerin mağdur edildiğini söyledi. Şahinoğlu, ''Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da oradaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da 'uçak' dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, 'burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz" diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha öncede muhtar arayıp, 'hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek' deseydi, seve seve kabul ederdim. Bizde mağdur edildik, gözaltına alındım" dedi.

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu

''EŞİMİ MAĞDUR, BİZİ DE REZİL ETTİLER''

Necla Şahinoğlu'nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, ''Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de var'' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Satılmış Sertkaya da, olayın yanlış anlaşıldığını belirterek, herkesten özür diledi.

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (25)
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NUR: Türkiye deki en büyük sorunu bu örmekte olduğu gibi bilginin sağlanmasında ve dağıtımında çok yönlü karmaşa olması. bilinçsizlik paradoksu; yani herkes çok biliyor ve herkes çok bilmiyor.
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HEYY İSİM YAZ: O degil de teyze neden habercinin kolundan çekiyor :) haberci kadın corona için o kadar tedbir almıştı boşa gitti :))) bu arada teyzem haklı
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MEHMET ÇELİK: ambulasns helikopteri keyfine senin tarlana inecekti teyze sanki bırakın bu ayakları düşüneceğin şey bu adamlar niye buraya inmek istiyor olmalıydı arıza mı yaptı yoksa hastamı var vs.
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ADA: saçmalamıyın kimsede devletin parası kalmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim. arkadaş herkez amerikada verilen tazminat ve fırsat üzerinden yorum yapmış. 2 dönüm buğday gitse ne olacak 600 lira; devletimiz yardım edecekti tabiki.
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HACİ ALİ: Muhtarlar kadına açıklasaydı bu sıkıntı yaşanmazdı. Sonuçta bırakın eğitimsizi, çogu komşumuz ( kimse ben yapıyorum demez) bile park yerini tıkayacak şekilde park ediyor. Bence arada çok fark yok . Komşuda , gelip söylersem arabasını çekiyor. Sende çocuğunu/yakınını hastaneye götürebiliyorsun.
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ADINIZI YAZIN: Böylelerinin Devletin her türlü hizmetinden muaf bırakılmalı
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ERHAN: Öncelikle seni
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AZ OLMUŞ: millet ölüyor bunlar bir avuç ekinin peşine düşmüşler kadın suratında meymenet yok. Bu gibi yüreğinde merhamet olmayan insanlardan tiksiniyorum.
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MERT: hanım efendi neden bırakmadınız ambulans insin aynısı sizin başına gelse nasıl olur
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MERT: yazıyı okumadınız galiba. . . hasta olduğunu bilemedim diyor
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