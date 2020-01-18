: Samsun akdağ'da karne tatili yoğunluğu

18.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:38

Akdağ'da karne tatili yoğunluğu

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, okullarda başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Çocuklar, kayak yapıp, kartopu oynayarak karın ve tatilin tadını çıkarıyor.

Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri, kayak yapmanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da kızakla kaymayı tercih ediyor. 2 bin rakımlı zirveye çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde taticiler, karla kaplı doğada stres atıyor. Karneleri alan çocuklar da, kayak yapıp, kartopu oynayarak karın ve tatilin tadını çıkarıyor.

'KARNE HEDİYESİ İÇİN GELDİK'

İhsan Rıfaz, torunlarını karne tatili için Akdağ'a getirdiklerini belirterek "Torunlarıma karne hediyesi olarak buraya getirdik. Havada çok güzel. Çok kalabalık. Bizde kızlarım ve torunlarımla birlikte kızakla kayıp eğleniyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Elif Zeynep Erişken, karnesini alıp tatil için gelidğini belirterek "Çok kalabalık ama çok eğlenceli burası. Tatilim çok güzel başladı. Kızak yapmakla geçiyor talim diyebilirim" diye konuştu.

İpek Bıçkıcı ise Samsun kent merkezine henüz kar yağmadığını bu nedenle kar görmek için Akdağ'a geldiklerini söyleyerek "Bu kadar eğeneeceğimi hiç düşünmemiştim. arkadaşlarımla kar topu oynayıp kar üzerinde kaydık. Çok keyifli oldu. Karne hediyesi olarak buraya gelidğimiz için çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kızını karne hediyesi olarak kayak merkezine getiridiğini dile getiren Emrah Duman ise "Karne hediyesi olarak kızım buraya gelmek istemişti. Biraz eğlenmek onlarında hakkı. Dinlensinler istedik. Yeni eğitim dönemine dinlenmiş olarak başlasınlar istedik. Karne sözü olarak Akdağ'a getireceğimizi söylemiştik. İyi ki de gelmişiz. Hem kızım hem de bizim için çok güzel oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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