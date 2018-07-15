Samsun 15 Temmuz İçin Tek Yürek Oldu

SAMSUN (İHA) – 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Samsun'da meydana toplanan vatandaşlar tek yürek oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 10 binlerce vatandaş, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunup dua etti.

"Teröristlere atamadıkları bombaları masum insanların üzerine attılar"

2 yıl önce Tunceli Valisi olarak görev yaptığı sırada 15 Temmuz'da başına gelen olayı anlatan Samsun Valisi Osman Kaymak, "15 Temmuz günü Tunceli'de Nazimiye ilçesine bağlı Kırköy Karakolu'na bir kamyonla teröristler bombalı saldırı düzenlediler. Bomba bizim önceden hazırladığımız bariyerler nedeniyle karakola giremedi ama dışarıda patlattılar. Dışarıdan patlayınca amacına ulaşamadı. Bu öğlen üzeri bir patlama oldu. Akşamüzeri de bunlar bir tepenin başında görüldüler. Bizde İHA'yla görüntü aldık. Ankara'dan da uçakları çağırdık. Uçaklar da normalde 15-20 dakikaya gelirdi. Ogün bir türlü gelmiyordu. İl Jandarma Komutanına sordum 'uçaklar niye gelmiyor' diye. Oda bana Ankara'da bir sorun olduğunu, mühimmat bulunamadığını ve uçakların arıza yaptığını söyledi. O gün uçaklar gelmedi. Akşamüzeri de niye gelmediğini anladık ve Boğaziçi Köprüsü'nün tutulduğunu, darbe yapıldığını gördük. Oradan şu karara varıyoruz ki bizim Tunceli'deki teröristlerine atamadıkları bombayı TBMM'ye Ankara'daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani PKK ile FETÖ'nün işbirliğine orada şahit olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Milletimizin uyanık olması lazım, bunların unutturulmaması lazım. 15 Temmuz şehitlerimiz saygıyla anıyor, gazilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

"Yaralarım iyileşti, izlerini gururla taşıyorum"

15 Temmuz günü yaralanan ve gazi olan Samsunlu Metin Dağ, "Yılın 360 günü Samsun'da yaşıyorum. Yıllık iznimin bir kısmını kullanmak için İstanbul'da bulunuyordum. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde inşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. O gün, televizyondan darbe haberlerini görünce, milyonlar gibi ben de sokağa çıkıp, vatanıma sahip çıktım. Taksim Meydanı'na gidince asker kıyafeti giymiş teröristler bize silahla karşılık verdi. Orada birçok vatandaşımız gibi ben de yaralandım. Birkaç arkadaşımız da şehit oldu. Çok şükür yaralarım iyileşti. Gururla ve şerefle taşıyacağım izleri kaldı. Allah, böyle bir acıyı bir daha ülkemize yaşatmasın" diye konuştu.

Meydana kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak aktarıldı. Vatandaşlar ve protokol Erdoğan'ın konuşmasını pür dikkat dinledi. Samsun Valisi Osman Kaymak, konuşmanın ardından açıklamada bulunarak, siyasilerin Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü üstüne açıklama yapmama kararı aldıklarını söyledi. Protokol üyeleri kürsüye çıkarak Türk bayrakları ile birliktelik mesajı verdiler. Program daha sonra Kur'an-i Kerim tilaveti, dualar, 15 Temmuz belgeseli, şiirler, kahramanlık türküleri ve ezgi dinletisi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Garnizon Komutanı Topçu Alb. Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda protokol katıldı. - SAMSUN