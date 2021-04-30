Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında?
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Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında?

Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Trt1 dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs'da yer alan Samson karakteri dikkat çekti. Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Samson karakteri vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin bilgileri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trt1 dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs'da yer alan Samson karakteri dikkat çekti. Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Samson karakteri vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin bilgileri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSON KİMDİR?

Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında?

Samson, TRT1 kanalının yeni ve sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs'da Tayanç Ayaydın tarafından canlandırılan karakterdir. Samson karakteri tarihte de yer almakla birlikte şöyle açıklanıyor;

"Ben Nikos Samson. Rütbem ve üniformam yok. Unvanı başkalarından beklemeyen, bunun için maaş beklemeyen, Antik Yunan'daki atalarım gibi gerçek gönüllü bir askerim. Yaşım kadar Türk öldürdüm. Sevdiğim kadını ve toprağımı benden almaya çalıştılar. Kıbrıs tarihinde hiç Yunan olmadı ki diyorlar. Sen ne istiyorsun? Çok basit. Tarihin hatasını onu yeniden yazarak düzeltebiliriz. Kansız tarih yazılmamıştır. Dün İngiliz, bugün Türk, yarın Rum... Kıbrıs'ın Yunan olması için kimin kanı dökülmesi gerekiyorsa onunkini dökmeye hazırım. Sonra da bu adanın Cumhurbaşkanı olarak sizi selamlayacağım."

TAYANÇ AYAYDIN KİM, KAÇ YAŞINDA?

Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın, Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.

TAYANÇ AYAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Tayanç Ayaydın, 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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