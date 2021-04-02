Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı
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Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı

Adıyaman'ın Samsat ilçe Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçede kadınların yaptıkları el sanatları ve hediyelik eşya yapımında iddialı olduklarını söyledi.

Adıyaman'ın Samsat ilçe Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçede kadınların yaptıkları el sanatları ve hediyelik eşya yapımında iddialı olduklarını söyledi.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) usta öğretici ve kursiyerlerinin yaptıkları eserlerin sanal ortam ve pazarlarda satışlarının yapılmaya başlandığını ifade eden Samsat Belediye Başkanı Fırat, bu alanda iddialı bir ilçe olacaklarına inandığını vurguladı. ÇATOM Usta Öğreticilerinden Zerrin Gürsoy'un yapmış olduğu, Sahabe Safvan bin Muattal figürünün işlendiği 3 boyutlu kağıt rölyefi hediye olarak alan Başkan Fırat, "Kadınların sorunların farkına varmaları, tanımlamaları ve çözümü için fırsat oluşturduğu ÇATOM'da çocuk gelişimi, bilgisayar, kuaförlük ve tekstil kursların yanı sıra el sanatları yoğun olarak yapılarak pazarlanmaya başlandı. Toplumda kadını daha da güçlü hale gelmesi için sürekli arayış içerisindeyiz ve yeni projeler geliştirmek istiyoruz. ÇATOM Müdürümüz Enver Barin ve kurs hocalarımızı tebrik ediyor, bu anlamlı hediyeleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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