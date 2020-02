Samsara Heyecanı Başlıyor!

20.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:05

Ebru Ceylan'ın, 22 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi'nin tüm hazırlıkları tamamlandı. Birden çok bölümün ve temanın yer aldığı proje, içerik olarak da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Sergi, projenin atölye ve üretim süreçlerinin yer aldığı "To Be", Barış temasının da yer aldığı "How", sanatın izleyiciler üzerindeki anlık etkisinin ölçümleneceği "To Be 2" ile Konuşan Resimler'in devamı olarak, "Anadolu'nun Ozanları" bölümlerinden oluşuyor.

SAMSARA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Samsara Multidisipliner Resim Sergisi; "Sanatçılar arasında ortak bir bilinç var mıdır?, Bu bilinç gözle görülebilir mi?, İnsan, sanat ile değişir mi?, Bu değişim ölçümlenebilir mi?" temel sorularına vereceği cevaplarla Türkiye'de sanat alanında bir çok ilki de beraberinde getirecek. Doç. Dr. Yener Girişken'in geliştirdiği bir yöntemle ziyaretçilerin sergide sanat eserlerine ilgileri ve tepkileri ölçümlenebilecek. Sergi sırasında izleyicilere takılacak olan görsel, işitsel ve lokasyona dayalı teknolojik ölçümleme sistemleriyle, ziyaretçilerin gördükleri, izledikleri ya da takip ettikleri sanat eserlerine dair beğenileri, tepkileri ve ilgileri kayıt altına alınabilecek.

Ebru Ceylan'ın, Çağrı Sertel'in "Burden" parçasında etkilenerek tasarladığı BARIŞ eseri canlı performansla sahnelenecek. "BARIŞ", Ayça Ceylan, Ece Gözen, Çağ Erçağ ve Çağrı Sertel'in bu eser özelinde beraber kurguladıkları performans ile sanatseverlerle buluşacak. Müzik direktörlüğünü Çağrı Sertel'in üstlendiği eser enstalasyonunun hayata karışmış halini Ayça Ceylan, eserin alternatif materyaller ile tasarımlarını Ece Gözen üstlenecek. Çağrı Sertel'e çellonun tanınmış ismi Çağ Erçağ eşlik edecek.

"Konuşan Resimler- Anadolu'nun Ozanları" sergisi ise bu toprakların unutulmaz ozanlarının öykülerini resim, sesli metin ve müzikle günümüze taşıyor. "Bağımız Var" projesinin desteği ile hayata geçen sergi Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapılıyor ve özel bir metin hazırlanıyor. Resimlerin yanında yer alacak QR kod kullanılarak dinlenebilecek bu metinleri, İrem Helvacıoğlu, Başak Daşman, Birce Akalay, Jülide Ateş, Selen Öztürk, Selma Ergeç, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Burcu Binici gibi isimler seslendiriyor. Bu seslendirmelerin fonunda ise bir diğer unutulmaz proje Nezih Ünen imzalı "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları"ndan ezgiler yer alıyor.

