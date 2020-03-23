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Gizem Güner, Türkiye, Güncel

Şampiyonlukla taçlanan bir başarı hikayesi

İzmirli sporcu Nuran Gizem Güner Türkiye vücut geliştirme ve fitness şampiyonası milli takım seçmelerinde büyük bayanlar bikini fitness -1.64 kategorisinde Türkiye birincisi oldu

23.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:34
Şampiyonlukla taçlanan bir başarı hikayesi

İzmir'e Kupayla Döndü.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye bilek güreşi ve vücut geliştirme federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye vücut geliştirme ve Fitness şampiyonası milli takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonu olan İzmirli sporcu Nuran Gizem Güner; Şampiyonluğa giden süreçte yaşadıklarını ve heyecanını bizlerle paylaştı. 1.67 boyunda 53 kilo 1.64 kategorisinde şampiyonluk kupasını İzmire getiren sporcu 1993 İzmir doğumlu ve üç senedir profesyonel olarak fitness ile uğraşıyor.

Yarışmaya çok iyi hazırlanmış çok başarılı sporcularla yarıştığını ve zaferle geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Nuran Gizem Güner; ''Kendimi bildim bileli bir şekilde sporla uğraşıyorum. Üç senedir aktif ve düzenli olarak fitness antrenmanları yapıyorum aynı zamanda pilates eğitmenliği veriyorum. Daha önce 2 yarışmaya katıldım. Yaptığım iki yarışta 4. Ve 5.cilik aldım. Sonrasında her zaman eksiklerimi tamamlama yönünde hareket edip sadece bu konulara odaklanınca son katıldığım yarışmada böyle bir sonuç aldım. Şampiyonluğu kazanabilmek adına bir çok fedakarlık yaparak disiplinli bir şekilde antrenman ve beslenme programı uyguladım. Bu zorlu bir mücadele fakat bir o kadar da zevkli. Hemen hemen haftanın 6 günü antrenman yapıyorum tabi dönem dönem farklılık gösterip 7 gün antrenman yaptığımda olur. Programımı disiplinli bir şekilde uygulayarak sonuç alabileceğimin bilincinde bir sporcuyum bu nedenle hayatıma çok özen gösteriyorum. Beslenmemde karbonhidrat protein yeşillik ve yağ dengesine çok dikkat ediyorum. Bu tarz programlar her bireye göre farklılık göstermekte olduğu için kesinlikle bir diyetisyen kontrolünde beslenme planlamaları yapılmalı sağlıklı karbonhidrat kaynağı sağlıklı yağ kaynakları tercih edilmeli ve protein karbonhidrat metabolizması baz alınarak dengeli bir program yapılmalıdır'' dedi.

Hepimizin hayatının bir kısmında egzersiz ve sporun olması gerektiğine dikkat çeken Güner sözlerine şöyle devam etti:

''Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum hepimizi çok üzmekte birçok sosyal faaliyet ve uluslararası organizasyon durduruldu ama bunu bir fırsat haline dönüştürmek yine bizlerin elinde yeter ki isteyin evde bulunan 5 litrelik bir su şişesi bile sizlere yardımcı bir materyal olarak kullanabilirsiniz. Vücut ağırlığı ile kaliteli egzersiz olanakları var. Elimden geldiğince bir sporcu ve eğitmen olarak sosyal medya hesabımda uzaktan eğitim modeli ile siz sporseverlere yardımcı olmayı egzersiz yapabilmelerini sağlamak adına çeşitli video çekme çalışmaları yapıyor sizlerle paylaşıyorum. Bu süreci bir kayıp olarak görmek yerine en verimli şekilde nasıl değerlendirebilirim diye sormak ve bu yönde plan yapıp hareket etmek lazım umudumuzu motivasyonumuzu kaybetmiyoruz açık havada yürüyüş yapıp kendi vücut ağırlığınız ile kaliteli antrenman sistemi uygulayabilirsiniz. Beslenme düzeninizi kontrol altında tutup öğünlerinizdeki porsiyonları küçültülerek kilo alımına karşı önlem alabilirsiniz.

En kısa zamanda dünya genelinde yaşanan olayların bir an önce daha fazla kayıp yaşanmadan son bulmasını diliyorum unutmayın ki sağlığımız her şeyden önemli bu nedenle daha güçlü bağışık sistemi için spor ve egzersizleri ihmal etmeyiniz sporu dönemlik değil bir ömür hayatımıza dahil ediniz.

Bir an önce her şey rutin düzene döndükten sonra ki aşama da rotamızı ülkemi temsil etmek adına uluslararası platformda düzenlenen yarışmalar için hazırlık dönemine geçiyoruz. Ülkemi temsil edecek olmam benim için büyük bir gurur ve onurdur''.

Kaynak: Bültenler

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