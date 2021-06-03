Şampiyonluğu Bodrum'da kutluyor
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Şampiyonluğu Bodrum'da kutluyor

Şampiyonluğu Bodrum'da kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından soluğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde aldı.

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından soluğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde aldı.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Bodrum'a gelen 29 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un uzun bir tatil yapacağı öğrenildi. Bodrum vip transferle Yalıkavak'ta bulunan lüks bir otele bırakılan Tosun'u gören taraftarlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Neşesinin yerinde olduğu görülen ünlü futbolcunun uzun bir süre Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi. - MUĞLA

Şampiyonluğu Bodrum'da kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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