Şampiyon dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlıyor?

04.09.2019 13:59

Şampiyon dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanacak Şampiyon dizisi başrolünde Erdal Özyağcılar,Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor. "Şampiyon" ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Peki, Şampiyon dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizinin fragmanı ve diziye dair detaylar...

ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı Şampiyon'un yönetmenliğini başarılı yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç) üstleniyor. Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği, başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı ve kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyunculara yer veren Şampiyon, 12 Eylül Perşembe akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ama bu fırsat büyük bir trajediye dönüşerek onu bir anda hayatının en karanlık dönemine itmiştir. Oğlu Güneş 7 yaşına geldiğinde ise kaderi onu yine ringe çağırır.

Kafkas'ın tutunacağı tek dal olan Güneş'e de annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Hayatla maçını 7 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Canı ne kadar acırsa acısın "Şampiyon" yıkılmaz ve hep aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına; Bir raunt daha!