Şampiyon 24. bölüm izle! Şampiyon 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon son bölüm full tek parça izle! 24. bölümü ile ekrana gelen Şampiyon, izleyicileri ekrana bağladı. Heyecan dolu sahneleri ile nefes kesen Şampiyon son bu akşam ekranlara geldi. Şampiyon'un son bölümünde; Yaman Berlin'de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman'ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Şampiyon 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon full izle!

TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan Şampiyon dizisi 24. bölüm ile ekrana geldi. Yaman Berlin'de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman'ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. İzleyiciler 24. bölüm sonrası Şampiyon 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu merak etti. İşte Şampiyon 25. bölüm fragmanı ve Şampiyon 24. Bölüm! Şampiyon son bölüm full tek parça izle!

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ŞAMPİYON 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Berlin'de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman'ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. Doktorların hastaneden çıkmasına izin vermeyeceklerini bilen Yaman, Elif'ten, kendisini kaçırmasını ister. Evladı gibi gördüğü Fırat'ı Steiger maçında yalnız bırakmak istememektedir.

Zafer'in para aldığı tefeci Halim'in adamları Zafer'i tartaklamış ve Halim, parasını 48 saat içerisinde alamaması durumunda Zafer'e tehditler savurmuştur. Zafer ve Kado ikilisi çıkar yol ararlarken, Zafer'in aklına kafes dövüşlerine başlamak gelmiştir.

Kerem cephesinde ise sular durgundur. Bu durgunluk Kerem'in canını bir hayli sıkmaktadır. Bir an önce ayağa kalkma çabasındadır. Suna, Elif'in Fırat'a menajerlik yaptığını öğrenir. Bu durum canını bir hayli sıkar. Tansel'e gider ve artık bir an önce Elif'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını ister.

Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado'da kafes dövüşü için idmanlarına devam etmektedir. Maç günü gelir. Her ikisi de hayatlarının belki de en zorlu maçlarını çıkartırken, maçların sonunda hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarındaki en kötü haberi alacaklardır.

Elif, Yaman'ı hastaneden çıkarabilecek mıdır? Zafer ve Kado ikilisi kafes dövüşlerine başlayacaklar mıdır? Zafer ve Fırat maç sonunda nasıl bir haberle sarsılacaklardır?

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NE?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Meltem Savcı (Gülten)

Volkan Keskin (Uraz)