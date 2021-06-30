Samet Zili: "4 farklı ülkede şubeler açıyoruz"
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Samet Zili: "4 farklı ülkede şubeler açıyoruz"

Samet Zili: '4 farklı ülkede şubeler açıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da kuaför salonu işleten İzmirli Türk kuaför Samet Zili, "ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olmak üzere 4 farklı ülkede daha şube açıyoruz" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kuaför salonu işleten İzmirli Türk kuaför Samet Zili, "ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olmak üzere 4 farklı ülkede daha şube açıyoruz" dedi.

'Ünlülerin Kuaförü' olarak bilinen Samet Zili, hayallerini gerçekleştirmek üzere etkili adımlar attığını söyleyerek yeni açılacak olan şubeler hakkındaki planları hakkında bilgi verdi. Zili, "İlk olarak akademide eğitim alan ekip arkadaşlarımız, İngilizce eğitimlerini de tamamladıktan sonra yurt dışındaki salonlarda görev alacaklar. Akademide A'dan Z'ye mesleğin tüm inceliklerini öğrenecekler. Sonrasında da dil eğitimine tabi tutulacaklar. Aslında arzu ettiğimiz, İngilizceye önceden hakim olanlara eğitim vermek ama çok yetenekli olan bir çalışanımızı da dil bilmiyor diye eleyecek değiliz. Dil eğitimini de tamamlayan çalışanlar, 4 farklı ülkede görevlendirilecek" şeklindeki konuştu.

En son Paris Hilton ile ortak kuaför salonu açacaklarını da söyleyen Samet Zili, "İzmir, doğduğum şehir olsa da ben dünya insanı olduğuma inandım. O nedenle hep yurt dışında çalışmak istedim. Dubai'den sonra Londra'da açtığımız kuaför salonlarında tanıştığımız Paris Hilton ile ortak olarak 2022'ye kadar 4 yeni şube açacağız. Benim hayalim olan akademi de bu aşamada devreye girecek. Bu sayede kalifiye eleman yetiştirip kendi salonlarımızda çalışma arkadaşlarımızı kendi iş disiplinimize adapte etmiş olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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