AYDIN Samet'in protez kollarına kavuşabilmesi için 1 milyon 400 bin lira gerekiyor

Samet'in protez kollarına kavuşabilmesi için 1 milyon 400 bin lira gerekiyorAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çalışmak için gittiği inşaatta elektrik akımına kapılarak, 2 kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin (18) protez kollarına kavuşabilmesi için 1 milyon 400 bin liraya ihtiyaç var.

Samet'in protez kollarına kavuşabilmesi için 1 milyon 400 bin lira gerekiyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çalışmak için gittiği inşaatta elektrik akımına kapılarak, 2 kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin (18) protez kollarına kavuşabilmesi için 1 milyon 400 bin liraya ihtiyaç var. İncirliova Belediyesi, Aktepe için yardım kampanyası başlattı. 'Damlaya damlaya göl olur' diyen Belediye Başkanı Aytekin Kaya da hayırseverleri destek olmaya çağırdı.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan Serpil-Emoş Aktepe çiftinin 3 çocuğundan biri olan Samet Aktepe, Ortaokul 7' nci sınıfta okulu bırakıp, babasına yardım etmeye başladı. Geçen yıl 8 Nisan günü, babasıyla çalışmak için gittiği inşaatın çatısında, elindeki demiriln yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Babası ve diğer işçiler tarafından kurtarılan Samet Aktepe, 23 gün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan Samet'in 2 kolu, kangren nedeniyle kesildi.

Samet, şimdi protez kol için yardım bekliyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde Aydın Valiliği onayıyla 1 milyon 400 bin lira olan 2 protez kol için yardım kampanyası başlatıldı.

2 PROTEZ KOL İÇİN 1 MİLYON 400 BİN LİRA LAZIM

Protez kollarına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Samet Aktepe, "Yeniden telefonuma dokunmak, kapıyı açmak ve kendi başıma kimsenin yardımı olmadan ayakta durabilmek istiyorum. Eskisi gibi olmasa da yemeğimi kendi başıma yemeyi özledim. İki protez kol için 1 milyon 400 bin lira lazım. Bizim bu parayı bulabilmemiz mümkün değil. Hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

Anne Serpil Aktepe de oğlunun yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğünü kaydederek, 'Bizim için çok zor bir süreç. Belediyenin desteğiyle kampanya başlatıldı. Ufak tefek de olsa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için protez kol takılması gerekiyor" diye konuştu.

BAŞKAN KAYA: ?SAMET'E YARDIM EDELİM?

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya ise, "Samet kardeşimizin durumunu öğrendikten sonra hemen kendisiyle iletişime geçtik. Tedavi sürecini yakından takip ettik. Belediyemizden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte tedavi için Isparta ve Ankara'ya gitti. Biz de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un onayıyla Samet'in kollarına kavuşabilmesi için yardım kampanyası düzenledik. Toplanacak yardımla Samet, yeniden hayata dokunacak, takılacak protezlerle kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek. Tüm hayırseverlerimizi yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın yapacağı küçük bir katkı bile Samet'in geleceği için büyük bir umut olacak. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı